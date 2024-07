Paolo Bertolucci su Jannik Sinner | Deve avere uno scudo protettivo il suo n 1 non è un’opinione…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano e il tennis in casa Italia potrebbe regalare non poche soddisfazioni. Il gruppo azzurro, guidato da(n.1 del mondo), ha tante ambizioni. Ne ha parlato ai microfoni della trasmissione “Tutti Convocati” su Radio24. L’ex grande giocatore, voce tecnica su Sky Sport, ha analizzato vari argomenti. Il focus è stato sue in primis sulla sua vita privata, cambiata dopo l’annuncio della relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya.e Anna al centro dell’attenzione, con diverse foto sui giornali di cronaca rosa: “In questo momento per lui è fondamentaleuno, soprattutto in questa fase con la fidanzata e non è una pressione che arriva solo dall’Italia.