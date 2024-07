Omicidio in carcere la nota della Cgil

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Funzione PubblicaCampania e la Funzione Pubblicadi Salerno apprendono dell’ennesima perdita di una giovane vita umana al culmine di una lite tra detenuti avvenuta nella C.C. di Salerno. “Fortemente rammaricati e affranti dal dovere intervenire in una vicenda così triste che stravolge la vita delle lavoratrici e dei lavoratoriPolizia Penitenziaria e non solo, esprimono il loro cordoglio alla famiglia del detenuto. Come più volte dichiarato, il binomio sottorganico e sovraffollamento sono una bomba pronta ad esplodere se i livelli di responsabilità non intervengono in maniera tempestiva e fattiva. E’ impensabile pretendere che la sorveglianzapopolazione carceraria venga affidata a un esiguo numero di poliziotte/i penitenziarie/i a fronte di un tasso di sovraffollamento che arriva a superare, in alcuni contesti, il 213%.