Olimpiadi Parigi 2024 la scherma uno dei primi sport a scendere in pedana

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ultimi giorni di ritiro per gli atleti del fioretto. Domenica 28 luglio via con le gare del femminile individuale, per il 4 agosto tutte le medaglie assegnate. Gli jesini presenti ROMA – Meno sei giorni e qualche ora al giorno innaugurale delledicon lache sarà una delle prime discipline ain gara. Marini – Cerioni L’Italia sarà presente in tutte le sei specialità e per ciò che riguarda il fioretto il debutto avverrà il 28 luglio sulle pedane del Grand Palais con il femminile individuale. Ultimi giorni di ritiro per gli atleti ed atlete del CT Stefano Cerioni in allenamento collegiale al Centro di Preparazione Olimpica CONI dell’Acqua Acetosa a Roma.