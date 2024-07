Nuovi campi da basket Oggi l’inaugurazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024)a San Giovanni saranno inaugurati i rinnovatidaall’aperto di via Bolzano, i playground Palagalli. Interverrà anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Insieme a lui Alessandro Polcri, numero uno della Provincia di Arezzo, il sindaco Valentina Vadi e il rettore della Basilica di Santa Maria delle Grazie Don Luigi Torniai, che impartirà la tradizionale benedizione. I lavori sono stati effettuati dall’associazione culturale Calamita, che ha rimesso a nuovo lo spazio sportivo ripulendo l’intera area, riverniciando la pavimentazione e ristrutturando i canestri. La struttura, dotata di due grandida pallacanestro ad ingresso libero, accoglie ogni giorno ragazzi e ragazze che si ritrovano per passare qualche ora in compagnia praticando sana attività fisica. E c’è un’altra importante novità.