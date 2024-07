Napoli | Gaetano Ostigard e Lindstrom…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Chi potrebbe lasciare il? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “E sotto questo aspetto, non c’è alcuna tensione. «Capire chi rimane ae chi invece è giusto vada a giocare da altre parti». Eccolo Conte che illustra senza esitazioni la seconda parte del piano. Arriva il tempo delle sentenza senza appello”. Il nuovo allenatore delAntonio “Cesare” Conte mostra il pollice verso il basso per: non lo ha convinto, dopo le prime impressioni positive legate alla (mezza) stagione vissuta al Cagliari, in questi giorni di Dimaro ha capito che forse è meglio che vada a giocare altrove. Dunque, il suo manager Giuffredi è avvisato. Ed è già alla ricerca di una soluzione: c’è solo l’imbarazzo della scelta tra Cagliari (nettamente in pole), Bologna e Fiorentina”.