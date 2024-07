Microsoft down l' esperto | Problemi che non possiamo prevedere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 19 luglio 2024): il tilt informatico a livello globale per un errore di aggiornamenti del software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed enti, che ha mandato in crash i sistemi diAzure creando grossi disservizi ad aeroporti, banche, media, enti, crea una serie di interrogativi sulla possibilità di prevenire questo tipo di, anche perché – caso unico, fino a oggi – il gap globale non dipende da un cyberattacco, ma da un errore interno ai sistemi che proteggono dagli attacchi informatici. Ne parliamo con Simon Pietro Romano, professore ordinario di Network Security all’università Federico II di Napoli. Professore, cosa è accaduto? In base a quello che sappiamo, ci sono stati duepiù o meno contemporanei.