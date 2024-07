LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar si avvia verso un’altra vittoria!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.33 Unada DOMINATORE per, ormai negli ultimi 800 metri: ildeormai è suo! 16.32 Ora però pare che voglia anche rallentare un attimo, si sta girando molto spesso indietro. Forse per capire se può gustarsi l’ultimo chilometro: FLAMME ROUGE! 16.30 E non fa sconti la maglia gialla! Sverniciato Jorgenson e sila quartadel suo! 16.29 Ultimi due chilometri per Jorgenson, maè lì! Ha guadagnato oltre un minuto e mezzo su Vingegaard ed Evenepoel! 16.28 Preso e staccato anche Yates! Jorgenson ha solo un tornante di vantaggio, ma sembra non averne più 16.27 E oravede anche Yates, lontano una quarantina di metri. 3 chilometri per Jorgenson, ma le sue opportunità ora sono al lumicino.. 16.