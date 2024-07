Lega Serie A impugna delibera Figc sui pesi elettorali alle elezioni del 4 novembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) LaA, con decisione presa all’unanimità durante l’assemblea odierna, come apprende l’Ansa ha deciso dire lacon cui il Consiglio dellaha deciso di confermare per il momento itra le varie componenti in vista dell’elezione del prossimo presidente della Federcalcio, fissata per il 4. E’ dunque scontro frontale in attesa dell’incontro di lunedì a Roma tra tutte le componenti federali voluto dallo stesso presidente Gravina. SEGUONO AGGIORNAMENTIsuidel 4SportFace.