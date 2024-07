La storia Tiberti un leader senza tempo In campo con l’Atlantide a 44 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) VOLLEY Il legame tra Simonee la pallavolo non può essere definito in altro modo che speciale. Basta dare una rapida occhiata ai numeri per capire immediatamente di trovarsi davanti ad un connubio che va ben al di là della semplice carriera sportiva per questo palleggiatore sempreverde che a settembre compirà 44e guideràBrescia, la squadra della sua città, all’inseguimento dello storico approdo in Superlega. Una sfida che ribadisce le accresciute ambizioni dei Tucani, che avranno ancora il loro punto di riferimento in un capitano che si sta divertendo a migliorare record in gran quantità. La prossima, in effetti, sarà la decima stagione consecutiva con la casacca biancazzurra per, che in precedenza ha giocato quindicitra Superlega e A2. Anche le statistiche ribadiscono il carattere unico deldei Tucani, che ha totalizzato 1.