Il K2 restituisce lo zaino di Lorenzo Mazzoleni l’escursionista lecchese scomparso nel 1996

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lecco, 19 luglio 2024 – Il K2 ha restituito lodi, lo scalatore dei Ragni di Lecco che nelcadde e scomparve per sempre dopo aver raggiunto la vetta del K2 insieme ad alcuni amici. Oggi i membri della spedizione K2-70 hanno ritrovato unoFerrino lungo il ghiacciaio in direzione del campo base avanzato del K2, in Pakistan. Da un’analisi più approfondita è risultato appartenere aa 29 anni era uno dei più promettenti alpinista d'alta quota, cresciuto nella scuola dei Ragni di Lecco. Nel 1988, conquistò il suo primo Ottomila metri, il Cho Oyu. Nel 1992 arrivò in cima all’Everest, partecipando a un spedizione del Cnr, il Consiglio nazionale . Nel 1993 salì l’Aconcagua, la cima più alta del sud America. Nelprese parte insieme ad alcuni amici alla spedizione al K2 guidata da Agostino da Polenza.