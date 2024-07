Il Drago alla ricerca della vittoria Imperativo riportare a casa il Palio | Pronti per andare a combattere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) PISTOIA L’assurdostoria recente del, rione di Porta Carratica, è che c’è da togliersi di dosso la cuffia di "Nonna"Giostra dell’Orso ma, allo stesso tempo, sapere di essere i più vincentistoria di questa manifestazione con ben 23 trionfi (segue il Cervo Bianco con 15). Un sapore di successo che, però, manca addirittura dal 2011, quando la competizione era completamente differente da quella attuale: non a caso, però, la novità di questa edizione 2024 è che, seppur non correndo più, è tornato in squadra nel rione il decano di piazza Duomo, ovvero Gino Culatore che proprio nel 2011, con la conquista dello Speron d’Oro, lanciò porta Carratica verso il successo.