Finisce l’era di 90 Minuto | cambio epocale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il programma andrà in onda il sabato e il lunedì sera Rivoluzione nel palinsesto Rai con 90°che dice addio al suo vecchio format. La storica trasmissione, punto di riferimento degli affezionati del calcio subirà una profonda trasformazione. Leggi anche: Giochi Olimpici di Parigi: tutta la programmazione tv Il programma, infatti, esce dal palinsesto tv della domenica e verrà suddivisione in due giornate. A svelarlo Dagospia che scrive: “come dago-dixit, la rai ha deciso di archiviaredi novantesimo– la storica trasmissione rimarrà in onda il sabato e il lunedì sera, ma dovrà sloggiare dalla storica collocazione della domenica pomeriggio – il programma ideato 54 anni fa da Maurizio Barendson e Paolo Valenti, con la sua sigla iconica, rimane vittima della serie a in formato spezzatino (e della decisione della rai di non comprare più i diritti)”.