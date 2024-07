F1 George Russell | La macchina non era perfetta meglio sul passo gara Domani voglio la top5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)vuole pensare in maniera positiva al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring abbiamo vissuto due turni molto indicativi, che ci hanno dato la conferma che ai piani alti della classifica la battaglia sia campale. Davanti a tutti troviamo nuovamente Lando Norris in 1:17.788, e alle sue spalle troviamo Max Verstappen a 243 millesimi. Carlos Sainz terzo a 397 e un redivivo Sergio Perez quarto a 467. Quinta posizione pera 506 millesimi dalla vetta, sesta per Kevin Magnussen a 527, mentre è settimo Lewis Hamilton a 575. Ottavo Daniel Ricciardo a 583 millesimi, nono Alexander Albon a 726 quindi completa la top10 Fernando Alonso a 731.