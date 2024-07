È morto l’attore e comico Bob Newhart il professor Proton di The Big Bang Theory | aveva 94 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 luglio 2024) ÈBob94all’età di 94statunitense Bob: la notizia, anticipata da diversi media Usa, è stata poi confermata dal suo addetto stampa, Jerry Digney, che ha definito la scomparsa dell’interprete come”la fine di un’era della commedia”. Nato il 5 settembre 1929, prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo ha lavorato come contabile per poi iniziare a lavorare come interprete e scrittore di commedie. Raggiunge la notorietà nel 1960 grazie al suo album di monologhi The Button-Down Mind di Bob, che divenne ben presto un bestseller raggiungendo il numero uno nella classifica degli album pop di Billboard.