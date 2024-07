Dl Salva-casa ok da Camera con 155 sì

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 luglio 2024) 12.02 Dl, ok dacon 155sì Via libera dellaal decreto, dopo il sì alla questione di fiducia posta dal governo. Il provvedimento è passato con 155sì, 79 no e 9 astenuti. Ora approda al Senato (va convertito in legge entro il 28 luglio). Tra le misure previste, il certificato di agibilità ai micro-appartamenti (si scende dai 28 ai 20 mq). Arriva una sanatoria per gli interventi soggetti a vincoli. Contemplate nuove categorie di interventi in edilizia libera.