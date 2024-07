Catania deve presentare denuncia in questura e nell’attesa fuma uno spinello

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un uomo catanese di 35 anni si presenta inperre lo smarrimento dei documenti. Attende il suo turno nella sala d’attesa dell’ufficio denunce. Per ingannare l’attesa, decide di accendere ere uno. Un gesto insolito e audace che non passa inosservato.Leggi anche: Forgotten Baby Syndrome: come funziona il fenomeno psichico che porta a “dimenticare” un figlio in auto Un ispettore di polizia, in servizio in quel momento, nota subito il forte odore di marijuana provenire dalla sala attigua all’ufficio denunce. Si avvicina per verificare la situazione. Chiede spiegazioni all’uomo che ammette senza esitazione di averto uno. Confessa anche di avere una piccola quantità di marijuana per uso personale in una tasca dei pantaloni.