ATP Gstaad 2024 risultati 19 luglio | la prima semifinale sarà tra Jan-Lennard Struff e Quentin Halys

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) In attesa dei match di Fabio Fognini, contro il greco Stefanos Tsitsipas, e di Matteo Berrettini, contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sono andati in scena a, in Svizzera, per lo Swiss Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250, i primi due quarti di finale. Sulla terra battuta outdoor elvetica è scesa in campo la parte bassa del tabellone, ed è stata così definita ladi domani, che avrà come protagonisti il numero 4 del tabellone, il tedesco Jan-, ed il qualificato francese. Il teutonico Jan-, numero 5 del seeding, elimina l’argentino Tomás Martín Etcheverry, testa di serie numero 4, sconfitto con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 in due ore e sedici minuti di gioco. Nellapartitaopera il break nell’undicesimo game, dopo aver annullato due set point nel decimo gioco e poi chiude sul 7-5.