Atalanta oggi la partitella a Zanica a porte aperte | 1 500 posti per i tifosi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Due nel giro di quarantott’ore, sparsi per la provincia, per far sì che più gente possibile possa venire a far sentire il proprio calore. Dopo l’allenamento congiunto insieme alla Primavera di giovedì a Clusone, l’torna ad abbracciare i suoi. Sabato (20 luglio) è in programma una seduta d’allenamento aal Centro Sportivo Comunale, che inizierà per le 17 e prevede unaa ranghi misti della durata di un’ora abbondante. Tra i protagonisti in campo ci sarà gran parte della prima squadra nerazzurra, anche se con qualche defezione, ultima quella di Ben Godfrey, fermatosi proprio sul campo del Città di Clusone per un risentimento muscolare alla coscia sinistra che ieri lo ha costretto a svolgere soltanto lavoro individuale.