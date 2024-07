Alex Schwazer si ritira nella gara d’addio Volevo fare le Olimpiadi atleta per sempre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)non ha portato a termine quella che dovrebbe essere stata l’ultimadella propria carriera. Il Campione Olimpico della 50 km di marcia a Pechino 2008 non è riuscito a completare i 20.000 metri di marcia sulla pista del centro sportivo Pomerio ad Arco (in provincia di Trento). L’altoatesino era al ritorno dopo una squalifica di otto anni per doping (particolarmente controversa e discussa), ma purtroppo è stato frenato da problemi alla schiena e si èto quando mancavano sei chilometri al termine, di fronte a un nutrito pubblico presente sugli spalti che lo ha sostenuto con grande affetto.