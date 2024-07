A 32 anni dalla strage di via D’Amelio una lista di libri per grandi e bambini per ricordare Borsellino e la sua scorta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Chi è nato prima degliottanta ricorda come se fosse ieri ladi viadove morirono Paoloe gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Quella data del 19 luglio 1992 è entrata a far parte delle nostre esistenze come quella del 9 maggio 1978 quando le Br uccisero Aldo Moro o come l’11 settembre 2001. Eppure chi oggi ha vent’è nato dopo l’attentato alle Torri Gemelle e a più di trent’dall’uccisione die Falcone. È necessario, allora, in queste occasioni in cui si fa memoria del passato, farsi aiutare dagli scrittori, dai giornalisti, dai testimoni che hanno vissuto quel periodo storico. Abbiamo selezionato per voi alcuniper adulti e perche possono esservi utili a capire meglio chi fossema anche cosa accadde in queglinel nostro Paese.