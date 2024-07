Von der Leyen confermata alla guida della Commissione Ue con il sostegno dei Verdi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ursula von derè statacome presidenteEuropea dal Parlamento dell'Unione Europea con 401 voti a favore. La votazione, tenutasi oggi a Strasburgo, ha sancito l'inizio del suo secondo mandato, che durerà fino al 2029. Questo risultato ha visto von dersuperare ampiamente la soglia di maggioranza assoluta di 360 voti, ottenendo un margine di 41 voti in più del necessario.Nel dettaglio, la votazione ha registrato anche 284 voti contrari, 15 astensioni e 7 schede nulle. Un ruolo cruciale per la sua rielezione è stato giocato dal gruppo dei, che ha garantito 43 voti a suo favore. Tra i, solo 9 membri, inclusi cinque francesi e una belga, hanno votato contro von der, mentre l'italiano Ignazio Marino era assente per malattia. In totale, il gruppo deiconta 53 seggi nel Parlamento Europeo, di cui quattro italiani.