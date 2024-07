Ultime Notizie Roma del 18-07-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno andiamo a Strasburgo in apertura fonderlaien eletto alla guida della commissione Ue con 401 voti a favore di euro Deputati di Fratelli d’Italia hanno votato contro la rielezione intanto dura nei confronti del viaggio del presidente orban in Russia e Cina per gli obiettivi del programma si punta a ottenere l’indipendenza energetica della Russia e l’ampliamento dell’Unione includendo anche i Paesi balcanici obiettivi importanti anche ambientali.