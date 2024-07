Tumore provocato dal cellulare un uomo fa causa a due ministeri | Correlazione plausibile dallo Stato scarse informazioni sui rischi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Undi 70 anni ha sviluppato un neurinoma dell’acustico, cioè unbenigno all’orecchio. Secondo la sua tesi, sostenuta da diversi documenti medici e sanitari, il suo male sarebbedall’uso prolungato del telefono. Per questo motivo ha deciso di chiedere i danni al ministero della Salute e al ministero dell’Ambiente. Una scelta che è stata definita “” dal tribunale di Firenze.Leggi anche: Tumori: stile di vita scorretto per il 73% degli italiani Cosa hanno deciso i giudici Secondo i giudici fiorentini, infatti, lonon ha dimostrato di aver “svolto campagne informative di tale uso, con la stessa intensità ad esempio del tabagismo”. Come riporta il Corriere della Sera, il processo che vede il 70enne e i duecome parti insi svolgerà nelle prossime settimane presso il Tar di Firenze.