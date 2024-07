Traffico Roma del 18-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in zona Tor Tre Teste rallentamenti in via Senatore Borletti per un incidente all’altezza di via Aristide Staderini incolonnamenti sulla via Pontina per lavori tra Castelno e Montedoro verso Terracina un incidente in via di Saponara rallenta ilall’altezza di via di Acilia una notizia sul trasporto ferroviario sulla linea alta velocitàFirenze la circolazione dei treni e in graduale ripresa dopo la risoluzione di un guasto ad un treno a Settebagni sono ancora però possibili rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito punto luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità