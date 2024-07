Stranger Things 5 | a metà le riprese della nuova serie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lequinta e ultima stagione di "" hanno raggiunto ladel percorso e, per celebrare questo traguardo, Netflix ha deciso di offrire uno sguardo esclusivo dietro le quinteproduzione. Inoltre, è stato annunciato l'ingresso di nuovi attori nel cast: Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux, che contribuiranno a rendere indimenticabile la stagione finalecreata dai Duffer Brothers. "" è una lettera d'amore ai classici film di genere degli anni '80 che hanno affascinato un'intera generazione. Questo avvincente drama è ambientato nella apparentemente tranquilla cittadina di Hawkins, Indiana. La trama prende il via con la misteriosa scomparsa di un ragazzo, che spinge il suo gruppo di amici e familiari a cercare risposte, catapultandoli in unadi eventi pericolosi e soprannaturali.