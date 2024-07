Stellini il vice di Conte | Se andasse via Osimhen sceglierei un attaccante con una struttura importante

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024), ildi: «Seviauncon una» Stasera in piazza a Dimaroha presentato lo staff che lo accompagnerà nel suo percorso a Napoli. Tra questi, c’èche gli farà da. Nel corso della serata i giornalisti hanno posto delle domande allo staff e aè stato chiesto quale sarebbero le caratteristiche che dovrebbe avere il centravanti per lui, sevia. «uncon una, che abbia più frecce nel suo arco e che possa portare caratteristiche che diano gol e allo stesso tempo esaltare i compagni di squadra». Qui la presentazione Napoli,presenta il suo staff in piazza a Dimaro. Lombardo introduce la presentazione. Fa il suo ingresso Antonio, che saluta tutti.