Scottature solari | rimedi naturali e consigli fai da te

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024)per prevenire leLa maggior parte delle persone associa l’abbronzatura all’estate, alle vacanze e al benessere e forse è da questo che nasce il desiderio di avere una pelle dorata, simbolo di bellezza e relax. Il sole però nasconde delle insidie per la nostra pelle e per la nostra salute. Quando ci esponiamo al sole, infatti, i raggiche colpiscono la nostra pelle e quelli che riescono a penetrare nell’epidermide provocando una risposta che è la scottatura solare. I responsabili di questo “effetto collaterale” del sole sono i raggi UVB e UVA. I raggi UVB, in particolare, provocano eritema, caratterizzato da arrossamento della pelle ed eruzioni cutanee simili a piccole bolline pruriginose. I raggi UVA portano alla comparsa di macchie scure e, soprattutto in presenza di sostanze fotosensibilizzanti come profumi ed essenze presenti nei cosmetici.