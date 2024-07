Sabaudia lavoratori esposti all’amianto | la Corte d’appello condanna l’Inps

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – “Finalmente, a distanza di quasi 20 anni, ladi Appello di Roma ha riconosciuto i diritti di 11 ex dipendenti dello stabilimento “Posillipo” diche hanno ottenuto la maggiorazione della pensione come previsto per legge. Gli 11 operai, la maggior parte dei quali ormai sono deceduti anche per essere statial cancerogeno, sono in gran parte di Terracina e Monte San Biagio, e furono in forze nel Cantiere Navale diche si occupava della realizzazione di imbarcazioni in vetro resina di medie dimensioni”. A darne notizia in un comunicato stampa è l’Osservatorio nazionale Amianto (ONA).