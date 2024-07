Perché Mara Venier si è operata all’occhio il marito rompe il silenzio | Purtroppo non è cataratta

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 18 luglio 2024) Grandissima apprensione sui social per via uno scatto pubblicato dalla zia nazionale, che accompagna il pubblico in ogni pranzo e pomeriggio domenicale con Domenica In. Proprio oggi, che si sarebbe dovuta godere il meritato riposo, il misterioso intervento. Come sta ora? Parla suo. Finalmente l’affezionato e fedelissimo pubblico della conduttrice ha potuto capire meglio il motivo della operazione che ha dovuto affrontare in questi giorni.si era limitata a pubblicare un selfie e la didascalia recitava “mai tranquilla”. Inutile descrivere l’apprensione dei fan. Nicola Carraro li aggiorna. Nel giro di pochissimi minuti dalla pubblicazione di, sul suo account Instagram da oltre 2,5 milioni di follower, una valanga di commenti ha cominciato a scatenarsi sotto al suo post.