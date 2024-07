Palazzina sgomberata In strada gli ultimi inquilini Adesso via agli interventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Era stato annunciato nelle ultime settimane e ieri mattina è stato effettuato lo sgombero del palazzo di via Torino 8. L’operazione ha impegnato un centinaio di operatori, tra agenti di Polizia di Stato e locale, carabinieri, vigili del fuoco, personale della Croce rossa e della Protezione civile per allontanare le famiglie che ancora si trovavano nello stabile. Presenti il sindaco Andrea Cassani e l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna. La vicenda dello stabile è cominciata nel mese di novembre dello scorso anno, quando il Comune ha emesso un’ordinanza ad hoc, dopo alcuni sopralluoghi che avevano evidenziato situazioni critiche per questioni di igiene e sicurezza. Da anni al palazzo di via Torino non venivano effettuati i lavori di manutenzione.