Notte di Paura a Scontrone | Esplosione Devasta Bancomat delle Poste Banda in Fuga con 50mila Euro

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'Aquila - Un forte boato ha squarciato il silenzio della, un piccolo comune di 533 abitanti nella provincia dell'Aquila. Intorno alle 2 di, unadi rapinatori ha fatto esplodere ildell'ufficio postale locale, riuscendo a fuggire con un bottino di circa. I malviventi hanno utilizzato la tecnica del gas acetilene per far saltare lo sportello ATM, causando un'che ha non solo distrutto il, ma ha anche danneggiato gravemente la pensilina dell'autobus situata nelle vicinanze. L'onda d'urto ha svegliato l'intera popolazione, gettando gli abitanti nello sconcerto. I carabinieri della Stazione di Alfedena sono immediatamente intervenuti sul luogo del crimine, effettuando i primi rilievi.