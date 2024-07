Non è possibile Reazione a catena pubblico ammutolito dopo la manche dei concorrenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nella nuova puntata di, il game show condotta da Pino Insegno su Rai Uno. Mercoledì 17 luglio 2024, a sfidare le campionesse in carica, le Salsa e merende (Mariasole, Marianna e Carola), sono i Los Amigos, squadra formata da Leonida, Francesco e Alberto arrivano dall’Abruzzo). Nella prima, “Caccia alla parola“, i Los Amigos hanno vinto concludendo il gioco con un bottino di 10mila euro, mentre quella delle “Catene Musicali” finisce in “pareggio”, con la prima canzone indovinata dagli sfidanti – Liberi liberi di Vasco Rossi – e la seconda dalle Salsa e merende, ovvero La differenza tra me e te di Tiziano Ferro, il che porta le campionesse a 21mila euro e i Los Amigos a 29mila. “Marina La Rosa nel cast”.