Nessuna divisione l’alleanza è solida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "nella coalizione". A rispedire al mittente gli attacchi sono Libera e Partito dei socialisti e dei democratici alla vigilia dell’inizio della seduta di luglio del Consiglio grande e generale che prevede, da oggi, il giuramento dei nuovi segretari di Stato. "In questi giorni – dicono in coro il partito di Ciacci e quello di Giovagnoli – alcune dichiarazioni riguardanti l’area ex tiro a volo di Murata hanno attirato l’attenzione creando l’impressione di divisioni all’interno della coalizione, divisioni peraltro inesistenti.e compatta e intende perseguire con determinazione il progetto riformista, cui entrambe le forze politiche fanno riferimento".