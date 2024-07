Malata di SLA una nonna ha trovato un modo per essere sempre con i suoi nipotini

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 18 luglio 2024) Della (non si conosce il suo cognome) èdi dieci nipoti, e uno deisogni più grandi èstato quello di costruire un vero e proprio “Grandma Camp” dove passare del tempo con tutti loro. Purtroppo, il 20 aprile del 2023 alla donna è stata diagnosticata la SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose nel cervello e nel midollo spinale. Da quel momento, Della ha deciso di aprire un profilo TikTok per condividere la sua convivenza con la malattia con altre persone, informandole dei cambiamenti e di tutto ciò che essa comporta, nella quotidianità. Ma il suo pensiero principale sono ovviamente rimastii nipoti, ed è per questo che laha pensato a un’idea molto toccante e dolce per fare inche, anche quando le sue condizioni peggioreranno, nessuno di loro si dimenticherà di lei.