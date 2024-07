La probabile ma non scontata conferma di Ursula von der Leyen

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 18 luglio 2024) Alle 9:00 di oggi, giovedì 18 luglio,von derprenderà la parola in plenaria e illustrerà, durante un discorso in aula, il suo programma da presidente della Commissione europea. Il suo destino si deciderà dalle 13:00 con il voto a scrutinio segreto da parte degli europarlamentari, che esprimeranno la loro preferenza tramite schede elettorali e non con il voto elettronico. Per essere rita a capo dell’esecutivo dell’Unione europea,von deravrà bisogno della fiducia della maggioranza assoluta dei deputati che compongono il Parlamento europeo: significa almeno trecentosessantuno su settecentoventi. In alternativa, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, inviterà il Consiglio europeo a proporre un altro candidato entro un mese.