La Bce conferma i tassi interesse ma non offre indicazioni sulle prossime mosse

(Di giovedì 18 luglio 2024) Idioperazioni di rifinanziamento principali,operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%. Come riportato dall’Agi, il Consiglio direttivo della Bce “è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2% a medio termine”, si legge in una nota dell’Eurotower, che “manterrà idi riferimento su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario a conseguire questo fine”. Per determinare livello e durata adeguati della restrizione, si legge nel comunicato, “il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione”.