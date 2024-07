Juve 200 milioni in rosso | Champions vitale e il piano per il 2027

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il calcio italiano è indebitato, e non poco. Guardando alle big, risulta chiaro come il sistema portato avanti fino a questo punto sia insostenibile. Si è parlato molto dell’Inter, campione d’Italia incarica costretta a un passaggio di mano in ambito societario, con l’addio di Zhang. Lo sguardo è ora rivolto allantus che, pe quanto viva una condizione migliore, presenta comunque unin bilancio da ben 200di euro.in perdita Rispetto alla stagione passata (2022-2023) quella da poco conclusasi (2023-2024) ha visto lantus aumentare le proprie perdite. Il bilancio non sorride affatto, con un risultato netto indi 180-200di euro, stando alle stime di Calcio e Finanza. In attesa di eventuali manovre economiche straordinarie, è possibile analizzare la situazione effettiva del club, fuori dal campo.