Inter salta Cabal | il cast si riapre! Riemergono 2 file ‘giovani’ ? CdS

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’non comprerà. Il difensore colombiano andrà alla Juventus e dunque i nerazzurri dovranno riaprire ilper la difesa. LINEA –to Juan David, che va alla Juventus, l’dovrà nuovamente riaprire ilper la difesa. C’è da trovare un rimpiazzo a Tajon Buchanan e l’identikit più congeniale rimane quello di un braccetto di sinistra, che possa fare da vice Alessandro Bastoni. Come racconta il Corriere dello Sport, prevarrà ancora la linea di Oaktree: dunque pochi margini per Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez. L’idea è quella di andare a prendere un giovane, anziché virare su un profilo di esperienza e già in là con gli anni. A tal proposito,duegià sondati dall’: Johan Vasquez e Jakub Kiwior. PROFILI – La linea di Oaktree, sfumato, non cambia: all’serve un giocatore giovane e futuribile.