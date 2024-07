I commercianti alla Ciip | stop all’acqua dopo le 24

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una ventina di attività ristorative e balneari di Grottammare hanno firmato un documento per manifestare le difficoltà cui vanno incontro con la chiusura notturna dell’acqua nel paese alto, nel centro cittadino e sul lungomare centro. Tutto questovigilia di un evento importante e di risonanza nazionale, "Borgo DiVino in tour", che farà tappa proprio al vecchio incasato di Grottammare questo fine settimana, dal 19 al 21 luglio: eventoquarta edizione che si annuncia di grande successo portando al paese alto migliaia di presenze. "Cerchiamo un dialogo con l’Amministrazione, affinché supporti le nostre ragioni – scrive nel documento Simone Calvaresi, presidente del consorzio vecchio incasato di Grottammare –. Sappiamo di non essere i soli penalizzati da questa decisione e da queste modalità, anche se alcune città non sono state coinvolte, o solo parzialmente, dal problema.