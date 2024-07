Formentera bimba di due mesi muore schiacciata da un masso in spiaggia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 18 luglio 2024) Questa mattina, una tragedia ha colpito una, nelle Baleari, dove una bambina di dueha perso la vita a causa di una frana di materiale roccioso. Le rocce si sono staccate da una parete di argilla sovrastante l’arenile, travolgendo la piccola, che si trovava in compagnia del padre. Il tempestivo intervento dei soccorsi Il servizio di emergenze Samu è intervenuto prontamente, soccorrendo la bambina e trasportandola inizialmente all’ospedale di. In seguito, è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Ibiza, ma purtroppo non è sopravvissuta. Anche il padre, un uomo di 33 anni, è rimasto ferito dalla caduta delle rocce, sebbene in maniera meno grave, ed è stato ricoverato in ospedale. Le rocce cadute erano di grosse dimensioni, causando il tragico incidente.