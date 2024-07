Fiorentina è il Pongracic Day Visite e test al Viola Park Milenkovic addio ufficiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firenze, 18 luglio 2024 - E' il giorno di Marinin casa. Il centrale croato, che in origine avrebbe oggi dovuto presentarsi a Rennes per lemediche, è sbarcato a Firenze di prima mattina. Intorno alle 10.00 è arrivato alla Clinica Fanfani, nel centro di Firenze, per i consuetimedici di inizio stagione. Ad attenderlo qualche giornalista e una manciata di curiosi, che si sono visti sbucare dal van nero della società un colosso di 193 centimetri, biondo e sorridente. "Sono molto contento", ha dichiarato entrando nella clinica. Un paio d'ore, poi, via aldove sono proseguiti iatletici e dove lo staff di Palladino ha raccolto dati utili che funzioneranno come parametri per tutta la stagione. Al centro sportivo ha potuto conoscere il suo nuovo allenatore e i compagni.