F1 Fernando Alonso | Ultime gare difficili dobbiamo rimetterci in carreggiata e ottimizzare il pacchetto

(Di giovedì 18 luglio 2024)è stato uno dei piloti protagonisti della conferenza stampa odierna di Budapest alla vigilia delle prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2024, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano spagnolo dell’Aston Martin sta vivendo un periodo complicato, a causa del brusco calo prestazionale della AMR24, anche se nell’ultima gara di Silverstone è arrivato un discreto piazzamento in zona punti. “Tra Wimbledon con Alcaraz e la vittoria della Spagna agli Europei, è stato un weekend fantastico quello passato. Con Carlos siamo in buone mani dopo l’era di Nadal. E anche nel calcio è andata bene. Se ho preso in giro qualcuno (il riferimento dell’intervistatore è probabilmente ai suoi colleghi inglesi, ndr)? Ancora no“, esordiscein conferenza tornando sui recenti trionfi sportivi della Spagna.