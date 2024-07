Emily in Paris 4 anche Raoul Bova ed Eugenio Franceschini nel cast Le prime foto

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024)in4,ednel. LeNetflix annuncia le new entry deldella quarta stagione diin, tra cuied. La serie sarà disponibile in due parti, i primi 5 episodi dal 15 agosto 2024, gli ultimi 5 dal 12 settembre 2024.fa il suo ingresso nella serie nel ruolo di Giancarlo, un regista pubblicitario romano affascinante, sicuro di sé e di successo, ex professore di cinema di Sylvie.invece interpreta Marcello: originario di Roma, diretto e sicuro di sé, Marcello dà valore alla semplicità, è concreto ma mai apcente, fedele alle radici dell’azienda di famiglia.