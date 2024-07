Civitanova ragazza travolta sulla statale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024)Marche, 18 luglio 2024 – Ancora un investimento lungo la, una 23enne finisce all’ospedale dopo essere stata urtata da un’auto e aver battuto la testa. Cresce l’allarme tra i residenti che da tempo, grazie anche alle continue segnalazioni da parte del comitato del quartiere Cea, tengono alta l’attenzionepericolosità di quella strada. L’altra sera, pochi minuti prima della mezzanotte, ancora un investimento, avvenuto all’altezza del sottopasso pedonale che dallaAdriatica, nel tratto di via Cristoforo Colombo, si collega allo chalet Aloha sul lungomare nord. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, una giovane di 23 anni, in vacanza a, è stata investita da un’auto mentre attraversava lain compagnia del suo fidanzato.