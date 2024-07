Cina incendio in centro commerciale a Zigong | 16 morti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Almeno 16 persone sono rimaste uccise a causa di undivampato in unnella città cinese sudoccidentale di. Secondo quanto riportato dai media statali, i vigili del fuoco e i soccorritori sono intervenuti poco dopo le 18 all'edificiodi 14 piani e hanno messo in salvo 75 persone. Sono in corso le operazioni di soccorso. Al momento non sono note le cause del rogo né quante persone si trovassero nell'edificio, che ospita un grande magazzino, uffici, ristoranti e un cinema, quando è scoppiato. I post video sui social media mostrano nuvole di denso fumo nero uscire dalle finestre dei piani inferiori dell'edificio e inghiottire l'intera struttura mentre si alzano verso il cielo. I vigili del fuoco hanno domato l'con getti d'acqua e, stando ai media statali, hanno utilizzato anche