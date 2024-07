Canali diventa il nuovo fashion partner dell' Inter | ecco come sarà la nuova collezione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di novità in casada questa stagione. Non parliamo di calciomercato, ma di stile: i nerazzurri hanno annunciato la collaborazione triennale con, chel'Official Formal Weara società. Un debutto assoluto pernel calcio, a dimostrazione diquesto mondo, oggi più che mai, siato un orizzonte ghiottissimo per le operazioni. Ancora una volta,era stato con il precedente legame con Moncler, l'sviluppa unaship con un brand milanese: qualcosa che spesso si è visto negli anni recenti, facendo del club nerazzurro un vero e proprio hub per una serie di aziende del capoluogo lombardo,a moda e non – da Youth, il marchio di Iuter e Octopus, a Cinelli, da Kartell alle attivazioni allo stadio con i bar cittadini.