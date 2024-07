ATP Bastad 2024 Nadal supera Norrie in due set e accede ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rafaelconquista idinell’ ATP 250 di. Lo spagnolo ha offerto una buona prestazione sulla terra rossa svedese,ndo in due set con un duplice 6-4 il britannico Cameronin un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Unche ha saputo rimontare nella seconda frazione, evitando di spendere ulteriori energie in vista del prossimo turno dove affronterà l’argentino Mariano Navone, numero quattro del seeding. Lo spagnolo ha concluso con cinque ace, vincendo il 74% dei punti quando ha servito la prima. Sono ventidue i vincenti dicontro i sedici di, mentre gli errori non forzati sono sette per entrambi. In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio, con entrambi i tennisti che non concedono palle break.