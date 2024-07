WUUM | il brand tech che dice No need agli acquisti compulsivi

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 17 luglio 2024), il nuovoeuropeo di smartphone e tablet su Amazon, sfida il consumismo tecnologico con la filosofia “No” Un vento nuovo soffia nel panorama tecnologico europeo, portando con sé un messaggio audace:, il primodi smartphone e tablet nato su Amazon, sfida lo status quo del consumismo sfrenato e promuove un approccio più consapevole e responsabile alla tecnologia.: la filosofia “No”, tecnologia per semplificare, non complicare Il claim “No” (“non serve”) racchiude l’essenza del: la tecnologia deve essere al servizio delle persone, facilitando la loro vita senza creare falsi bisogni o spingere all’acquisto compulsivo dell’ultimo modello.si rivolge a chi cerca soluzioni concrete e intuitive, non status symbol effimeri.