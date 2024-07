Sessualità in menopausa 10 consigli per viverla al meglio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos Salute) - Assumere un ruolo attivo, informarsi, parlare con il proprio ginecologo, adottare uno stile di vita sano. Sono solo alcuni dei dieciche Rossella Nappi, docente di Ginecologia e Ostetricia all'Università degli Studi di Pavia, Irccs Policlinico San Matteo e presidente della Società internazionale della, mette a disposizione delle donne attraverso un vademecum per accompagnarle ad affrontare allain. La diminuzione del desiderio sessuale è uno dei numerosi sintomi che le donne dai 45 anni in avanti sperimentano durante la. Questo tema interessa più del 50% di loro e si fa sempre più rilevante con l'avvicinarsi di questa fase della vita, spesso associandosi a disturbi della sfera intima. Tuttavia, più del 60% delle donne non ne parla con il proprio ginecologo.