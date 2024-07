Scontro fra auto e pullman in Sardegna coinvolta una famiglia lucchese Ferito anche un bambino di 8 mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lucca, 17 luglio 2024 – Grave incidente in, alle porte di Sassari, tra un'e unbus nel quale è rimastaunadi Lucca. Secondo le prime informazioni sono tre i feriti, tra cui un bimbo di 8. Loè avvenuto nella zona di Bancali, all'incrocio tra la ex statale 131 e la provinciale per Platamona. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere dell'utilitaria padre e madre di 35 anni col loro. L'ha riportato gravissimi danni, ma le condizioni dei tre feriti non sarebbero gravi, sono ricoverati all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.